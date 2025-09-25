La finalul meciului, fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a analizat jocul campioanei României și a numit jucătorul care a făcut diferența în această seară.



"A contat experianța. Au reușit să se ridice la un nivel foarte bun (n.r. - FCSB). Au jucat foarte bine. Totuși, Târnovanu a fost omul meciului din punctul meu de vedere. Ei (Go Ahead Eagles - n.r.) au făcut o primă repriză foarte bună, însă a doua repriză s-a văzut maturitatea echipei noastre. Tănase și Bîrligea au intrat foarte bine. Radunovci a făcut o repriză foarte bună. Este un rezultat foarte bun pentru FCSB", a spus Ilie Dumitrescu la Digisport.

Echipele de start



Go Ahead Eagles: De Busser- Deijl, Nauber (Smit ’46), Kramer, James- Meulensteen (Weijenberg ’90), Linthorst (Twigt ’61)- Goudmijn (Margaret ’61), Breum, Suray (Stokkers ’76)- Edvardsen. Antrenor: Melvin Boel



FCSB: Târnovanu- Graovac, Ngezana, Popescu, Kiki (Radunovic ’46) - Alhassan, Edjouma (Tănase ’46) - Miculescu, Olaru (Thiam ’77), Cisotti- Alibec (Bîrligea ’46). Antrenor: Elias Charalambous



Confruntarea a fost arbitrată de Kristo Tohver, din Estonia.



În etapa a doua, FCSB va înfrunta pe Arena Naţională echipa Young Boys, la 2 octombrie.

