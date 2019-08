Arbitru belgian la MECIUL SEZONULUI pentru FCSB! Mlada Boleslav - FCSB e joi, 20:00, PROTV! 

FCSB e in fata unui meci urias in deplasare cu Mlada Boleslav din Cehia, joi, ora 20:00, in direct la PROTV!

FCSB si-a sacrificat meciul de campiona cu FC Voluntari pentru returul cu Mlada Boleslav din turul 3 preliminar Europa League, care incepe de la 0-0. Fara antrenor, ros-albastrii au un culoar favorabil catre grupe, cu Vitoria Guimaraes adversar in playoff.



Arbitru belgian delegat de UEFA!



Arbitrul belgian Jonathan Lardot va conduce meciul dintre Mlada Boleslav si FCSB, care va avea loc joi, de la ora 20:00, pe Stadionul Mestsky din Mlada Boleslav, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al Europa League la fotbal, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenti au fost delegati Florian Lemaire si Romain Devillers, iar Nathan Verboomen va fi al patrulea oficial.

Lardot (35 ani), arbitru international din 2012, nu a oficiat pana acum la vreun meci al unei echipe romanesti.

FCSB si Mlada Boleslav au terminat nedecis in prima mansa, joia trecuta, la Giurgiu, 0-0.

Castigatoarea acestei duble va infrunta in play-off echipa portugheza Vitoria Guimaraes, care a dispus in deplasare cu 3-0 de letonii Ventspils FK in prima mansa.

Brigada din Franta la AEK Atena - Craiova



Arbitrul francez Jerome Brisard a fost delegat sa conduca meciul dintre AEK Atena si Universitatea Craiova, care va avea loc joi, de la ora 21:00, pe Stadionul Olimpic ''OACA Spyros Louis'' din Atena, in mansa a doua a turului al treilea preliminar al Europa League la fotbal, informeaza site-ul UEFA.

Arbitri asistenti vor fi Benjamin Pages si Francois Boudikian, iar Johan Hamel a fost desemnat al patrulea oficial.

Brisard, nascut in 1986, e arbitru international din 2018 si nu a condus pana acum un meci al unei echipe romanesti in competitiile internationale.

AEK a castigat cu 2-0 la Craiova prima mansa a acestui duel, iar daca se va califica in play-off va intalni invingatoarea dintre Sparta Praga (Cehia) si Trabzonspor (Turcia). In meciul de la Praga scorul a fost egal, 2-2.