Marian Iancu a răbufnit după ce Rapid ar fi gata să colaboreze cu Pancu: ”V-am citit! Scandal!”

Rapid o înfruntă pe noua campioană a Superligii României în Giulești luni seară, de la 20:30, într-un meci care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Partida din Giulești va fi ultima pentru Gâlcă la cârma Rapidului, care va pleca din Grant după ce nu și-a dus la bun sfârșit obiectivul principal: accederea în cupele europene.

Cum Gâlcă lasă postul de ”principal” de la Rapid vacant, giuleștenii trebuie să caute un nou tehnician, iar Daniel Pancu ar fi varianta cea mai bună pentru conducerea din Grant.

Pancu va pleca de la CFR Cluj, așa cum a declarat în direct la Pro TV, la emisiunea Fața la joc. Iar Marian Iancu, rapidist convins și fost patron la Poli Timișoara, nu vede bună o colaborare între Rapid și Pancu.

”Cum să reconstruiești la Rapid cu un lot mediocru de jucători, să-l completezi și să reorganizezi un club eșuat administrativ cu Pancu antrenor?

﻿O adevărată dinamită cu fitilul scurt și aprins încă dinaintea semnării contractului! Scandal, asta semnați! V-am citit!”, a scris Marian Iancu pe rețelele social media.

”Fără să vreau, am un talent să apar peste tot. În două zile ar trebui să mă decid și asupra viitorului meu, iar viitorul meu în mare parte ar cam fi legat de Rapid. Posibil să apară ceva și de afară.

(n.r. despre plecarea de la CFR Cluj) E o decizie luată de mult la mine, nu de acum. Nu m-am simțit bine în ultima lună acolo. Încă sunt legat contractual de CFR Cluj, dar cred că e doar o formalitate”, a spus Daniel Pancu la Fața la joc.