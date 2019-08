Gigi Becali, decizie de ULTIMA ORA LA FCSB: "Am cerut sa vina doi straini!" Schimbare importanta

FCSB nu are antrenor, insa va avea do preparatori fizici straini.

Furios ca multe din vedetele sale s-au accidentat in aceasta vara, Gigi Becali l-a dat afara pe Marian Lupu, preparatorul fizic din ultimii ani de la FCSB.

Intre timp a plecat si antrenorul Bogdan Andone, iar Gigi Becali inca nu i-a gasit antrenor. Pana atunci a cerut ca doi preparatori fizici straini sa vina la echipa sa. Un neamt a fost cel mai bun preparator la FCSB de cand e Becali. Cu Laurentiu Reghecampf pe banca si cu Neuber preparator, FCSB a cucerit titlul si s-a duelat cu echipe ca Ajax si Chelsea in cupele europene.



"E problema cu pregatirea fizica, cu alimentatia. Am zis de un an ca e ceva in neregula. Acum le studiem si le punem la punct, nu ma pricep la treaba asta. Preparator fizic imi trebuie O sa vedeti ca iau 2 preparatori fizici straini, care se pricep mai bine la asta. Nu avem ce face", a spus Gigi Becali.