"Nu sunt idiot sa arunc banii in foc!" Anuntul lui Becali: totul e decis! Ce se intampla cu FCSB daca rateaza calificarea in Europa doi ani la rand

FCSB se afla intr-o situatie complicata, atat in Liga 1, cat si in Europa.

FCSB a ajuns la al treilea meci consecutiv pirdut in campionat si risca sa rateze si calificarea in play-off-ul Europa League, dupa 0-0 la Giurgiu cu Mlada Boleslav.

Gigi Becali a stabilit un ultimatum pentru echipa sa si pentru activitatea sa in fotbal. Patronul FCSB a anuntat ca daca rateaza calificarea in Europa si anul acesta, si anul viitor, va vinde echipa, pentru ca nu vrea sa piarda bani asa cum au facut-o alte echipe cu renume din Romania.

"Ati luat palmaresul, ati luat numele, ce mai vreti de la Becali? Le-ati luat pe toate! Gata, sa fie sanatosi!

Suporterii trebuie sa inteleaga ca asta este strategia mea de a ma califica in Europa. Eu nu sunt idiot sa arunc cu banii in foc. Daca nu ma calific anul asta si nici anul viitor, eu dau echipa cui vrea, ca nu sunt idiot. Daca nu ai bani, te duci ca CFR in insolventa, ca Dinamo. Exista vreun club decat FCSB care n-a trecut prin insolventa, faliment?", a spus Gigi Becali la PRO X.