Cum arată ultima ”bijuterie” lansată de BMW: ”Suntem mai pregătiți ca niciodată pentru viitor”

”Primul model Neue Klasse este mai inteligent și mai pregătit ca oricând pentru viitor, datorită unei noi arhitecturi electronice și software, care include patru computere de înaltă performanță, numite de BMW 'supercreiere'” , scrie BMW în pagina de prezentare a noului BMW iX3.

Foto: BMW. În România, noul BMW iX3 50 xDrive pleacă de la 65.461 de euro, însă versiunile echipate cu diverse opțiuni pot ajunge și la 90.000 de euro.

BMW a prezentat noul iX3, un SUV electric cu care constructorul german vrea să înceapă o nouă etapă în istoria mărcii. Modelul este primul din generația ”Neue Klasse” și vine cu autonomie mare, încărcare ultra-rapidă și un design complet schimbat.

BMW iX3 este una dintre cele mai importante lansări ale bavarezilor din ultimii ani. Noul SUV electric nu este doar o evoluție a vechiului iX3, ci modelul prin care BMW își arată noua direcție de design și tehnologie.

La exterior, mașina vine cu un look futurist, faruri înguste, linii curate și o grilă frontală redesenată. Interiorul este dominat de noul sistem BMW Panoramic iDrive și de un ecran central uriaș.

Sub caroserie, iX3 50 xDrive are două motoare electrice, tracțiune integrală și 469 CP. SUV-ul ajunge de la 0 la 100 km/h în 4,9 secunde, iar viteza maximă este limitată la 210 km/h.

Cel mai spectaculos detaliu rămâne autonomia. BMW anunță până la 805 kilometri autonomie, în funcție de configurație. Noul model poate încărca de la 10 la 80% în aproximativ 21 de minute, în condiții optime.