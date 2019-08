"Cine-l bate pe Caligula?" Mihai Mironica despre problema antrenorului la FCSB

Este clar, Becali mai are sa-si puna pe banca doar calul pe post de antrenor, precum a facut imparatul Caligula cu calul sau in Senat, daca e sa dam crezare legendei.

Sau, ma rog, mai are sa-si puna oaia favorita, ca sa ramanem in decorul becalian.

Este clar ca Becali nu vrea un antrenor principal, ci doar un secund, un executant docil al ordinelor sale. Adica face ce face si Hagi sau ce facea Hagi si cand nu era pe banca, doar ca la Hagi se numeste profesionalism nemaivazut in Romania, iar la Becali bataie de joc. Asa e la noi, avem un ochi de o culoare si celalalt de alta culoare.

In general, ce face Becali mai fac si alti conducatori din Liga 1. Sau de prin alte colturi ale fotbalului european. Intrebati-l pe Razvan Lucescu, de exemplu. Doar ca Becali este exhibitionist la tv pe aceste teme delicate, in timp ce ceilalti despoti tac malc. Pana la urma, Toni Conceicao avea contract cu CFR sa faca echipa impreuna cu sefii. Pana la urma, toti umblau cu valizele, doar Becali a fost condamnat pentru asa ceva.

Becali a ales sa joace cu o echipa cu multe rezerve si rezerve ale rezervelor cu Voluntari pentru ca doreste sa-si conserve energiile pentru partida cu Mlada. Asa au aparut si juniorii pe teren pentru ca mai exista aproape si o echipa de accidentati la FCSB. Am citit chiar ca Becali si-ar fi batut joc de Botezatu, la fundasul din fotbal ma refer, ca l-ar fi trimis sa joace in acest meci. Cu totusi cea mai slaba echipa din Liga 1, Voluntari...

Nu toti oamenii sunt la fel, slava Domnului care etapa asta tine cu FCSB, etapa cealalta cu Viitorul, cum ne mai spun nasul si finul Gica Becali dupa cate un succes al echipelor lor. In toate domeniile, exista patroni mai impulsivi, mai relaxati, mai bagaciosi sau mai distanti. Stim cu totii ca “Becali” exista in foarte multe firme in care patronii acapareaza deciziile majore. Sunt firmele lor, fac ce vor. Sigur, la Becali din fotbal e mai complicat ca el are o firma cu milioane de fani, actionari sentimentali la aceasta companie, FCSB. Stelisti pe care nu i-a putut castiga Talpan in instanta.

Ce-as vrea sa vad eu este cum acest “om lipsit de respect”, “cioban”, “primitiv” este depasit de 30 de patroni din fotbalul nostru, profesionisti, integri, moderni, civilizati. Pronosticul meu este ca nu 30, dar nici măcar unul nu-l va depasi in urmatorii foarte multi ani pe acest Caligula al fotbalui romanesc. Iar in fotbal doar tabela conteaza, restul e gargara, asa cum a spus-o si Dan Petrescu, imblanzitorul de data recenta al lui Becali...