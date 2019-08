Andronache sta pe banca si la meciul cu Mlada: "Nu consider ca e un test! As putea sa spun ca avem nevoie de un secund!" Lectia primita de la Mircea Lucescu

FCSB va fi antrenata tot de Vergil Andronache si la meciul cu Mlada Boleslav, partida ce va fi in direct la ProTV, joi, ora 21:30.



Vergil Andronache a fost deranjat de intrebarile reporterilor referitoare la banca tehnica si a tinut sa precizeze ca va ramane la echipa pana in momentul in care patronul Gigi Becali va anunta ca aduce un alt tehnician.

De asemenea, Andronache a subliniat ca in acest moment el este "principalul" echipei si nu considera dubla cu Mlada Boleslav un test.

"Suntem constienti ca ne asteapta un meci destul de dificil. Stiam de asta vara ca focusul este pe Europa League si ne dorim din tot sufletul sa castigam, sa facem un meci bun si sa nu primim gol. Asteptam cu incredere meciul de maine. Pana in momentul in care va veni altcineva, daca va veni, eu nu m-am oprit din a studia adversarul si a ne pregati. As putea sa spun si eu ca poate avem nevoie de antrenor secund. Zi de zi discut cu jucatorii. Am acceptat situatia asta pentru ca simt respect din partea jucatorilor. La ultimul meci putem sa reprosam orice altceva, dar nu si atitudinea jucatorilor. Multumesc lui Dumnezeu ca in decursul vietii mele am avut doar oameni de calitate in jurul meu. La un moment dat am auzit de la domnul Mircea Lucescu ca daca vrem sa nu avem nicio problema cu jucatorii trebuie sa ne vedem de jocul echipei si sa nu intram in conflicte cu fotbalistii. Atmosfera vestiarului v-a dat-o jocul de la Giurgiu, jucatorii si-au dorit. Niciodata nu m-am gandit ca nu voi sta pe banca la meciul cu Mlada. Sunt aici sa asigur o continuitate echipei. Nu ma opresc pana nu vine patronul sa spuna ca are alt antrenor. Nu consider acest meci un test, ma simt un antrenor principal.", a declarat Vergil Andronache la conferinta de presa.