Lacatus la FCSB? Fostul antrenor al Stelei a vorbit despre o colaboarare cu Gigi Becali:"Cine doreste sa mearga acolo, stie la ce sa se astepte!" Ce spune despre lupta la titlu

Marius Lacatus a vorbit despre situatia de la FCSB.

Fostul antrenor al celor de la CSA Steaua a vorbit despre situatia de la FCSB, a spus despre o posibilitate de colaborare pe viitor cu Becali si a vorbit despre lupta la titlu din aceast sezon.

"Nu stiu daca domnul Becali are nevoie de un antrenor, dar in primul rand echipa are nevoie. Cert este faptul ca fata de perioada in care am fost eu, lucrurile s-au mai schimbat un pic la FCSB. Inainte cred ca Gigi Becali nu se pricepea atat de bine la fotnbal cat se pricepe acum", a spus Lacatus intr-o conferinta de presa citat de Agerpress.

"Este ceva nou? Becali asa este el, nu cred ca se va mai schimba acum si probabil in viitorul apropiat sau indepartat nu va avea o alta atitudine. Cine doreste sa mearga acolo stie unde merge si ce ii asteapta. Eu nu, in niciun caz nu as mai merge acolo", a mai spus Lacatus.

Lacatus:"Aceleasi echipe sunt favorite la titlu"



Marius Lacatus a spus ca principalele favorite la castigarea titlului sunt aceleasi echipe care a fost si anul trecut, respectiv, FCSB, CFR Cluj, Viitorul si Craiova.

"Probabil ca in lupta pentru titlu vor fi aceleasi trei-patru echipe care au fost anii trecuti, si ma refer aici la FCSB, CFR Cluj, Viitorul, Craiova. Nu cred ca o alta echipa ar putea intra in lupta pentru titlu. Dupa inceputul de campionat, FCSB-ul nu are prima sansa. Trebuie sa recunoastem insa faptul ca trec printr-o perioada mai dificila, au nu numar foarte mare de jucatori accidentati", a mai adaugat Lacatus.