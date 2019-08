Scenariu BOMBA la FCSB: "I-as da 200.000 de euro sa-mi faca echipa, sa aranjeze lucrurile, apoi l-as da afara!" Antrenor de top propus lui Becali

FCSB nu are antrenor cu o zi inaintea meciului cu Mlada Boleslav, partida ce va fi joi la ProTV, ora 21:30.

Negocierile dintre Becali si Conceicao s-au oprit in ultimul moment, iar patronul FCSB a anuntat ca pe banca va sta tot Vergil Andronache si pentru meciul cu Mlada. Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF, il sfatuieste pe Becali sa-l aduca pe Piturca.

Colaborarea dintre Piturca si Becali are insa sanse infime sa se materializeze. Fostul selectioner a declarat ori de cate ori a avut ocazia ca nu va mai lucra niciodata cu Becali.

"Daca as fi in locul lui Gigi Becali, m-as duce sa-i dau 200.000 de euro lui Piturca. E singurul care ar reusi sa lucreze cu el. L-as lua sa-mi faca echipa, sa aranjeze lucrurile, iar apoi l-as da afara", a declarat Dumitru Dragomir la TelekomSport.

Victor Piturca, in varsta de 63 de ani, a antrenat Steaua/FCSB in patru randuri: 1992, 2000-2002, 2002-2004 si in 2010.