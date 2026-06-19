”U” Cluj a terminat pe poziția a doua stagiunea 2025/2026 de Superliga, astfel că va juca în primul tur preliminar din Europa League.

Ardelenii au aflat că vor juca împotriva lui Dinamo Kiev. Dacă trece de ucraineni, ”U” Cluj o va întâlni pe PAOK. În cazul în care fost echipă a lui Mircea Lucescu o va elimina pe ”U” Cluj, atunci elevii lui Cristiano Bergodi vor juca împotriva lui Brann, reprezentanta Norvegiei.

Chipciu, declarație în stilul său după ce a văzut adversara lui ”U” Cluj

Alexandru Chipciu a fost întrebat dacă și-a „încărcat bateriile” în vacanță, dar și despre mutările pe care le-a făcut ”U” Cluj.

Omul cu greutate în vestiarul „Șepcilor Roșii” a vorbit și despre viitorii adversari ai echipei sale din cupele europene și a pus accent pe ghinionul pe are l-a avut ”U” Cluj la tragerea la sorți.

„Mi-am încărcat bateriile. Prima parte a vacanţei a fost un pic mai agitată, după meciul de la Craiova, când te gândeşti ce trebuie, cum trebuia, doar a doua parte a fost ok.

U Cluj s-a mişcat bine la transferuri, aşa sperăm cel puţin, fiindcă la fotbal niciodată nu ştii exact. Avem un lot mai numeros. Anul trecut, n-am plecat din start cu mulţi, nici n-aveam oameni la antrenamente. Sperăm să rămânem echipă bună, cu rezultate bune.

Tragerea la sorţi din cupele europene? Dacă era şi Real Madrid în urnă, cred că picam cu ei.

Dinamo Kiev? I-am prins în Europa League cu FCSB, am jucat şi multe amicale cu ei la Marbella. Cu siguranţă, pleacă favoriţi în meciul cu noi, dar şi noi ne-am ridicat nivelul, cred că vom face o dublă frumoasă cu ucrainenii.

N-aş vrea să-i ridic, să zic că sunt cei mai buni, dar nici să credem că e un duel uşor. Dacă trecem, prindem PAOK, dacă nu, prindem norvegienii, care ne-au pus probleme mereu.

Ne vom vinde scump pielea. Păcat că nu se joacă la Kiev, oraş frumos, cu stadion frumos, asta e situaţia, mergem în Polonia. Bine că suntem aproape, vor veni şi mulţi suporteri ai lui U. Sper să-i ducem la Salonic, la soare, dacă se poate”, a declarat Alex Chipciu.

Gafa uriașă făcută de PAOK după ce a aflat că se poate duela cu U Cluj în Europa League

La doar câteva minute după tragerea la sorți, clubul din Grecia a făcut o gafă de proporții. Printr-o postare pe rețelele sociale, PAOK i-a anunțat pe fani care sunt cele două echipe din care se va decide adversara din turul doi preliminar.

Totuși, când a venit vorba despre formația antrenată de Cristiano Bergodi, grecii au atașat sigla rivalei din oraș, CFR Cluj.