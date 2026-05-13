Alexandru Chipciu (36 de ani), căpitanul învinșilor, s-a arătat dezamăgit la finalul partidei. Chipciu a comparat situația de la „U” Cluj cu cea de la Atletico Madrid, subliniind că înfrângerile dramatice se produc și la echipe cu pretenții mai mari.

„E dureros, dar prin câte momente dureroase am trecut prin viața și cariera mea, sunt hârjonit de atâtea momente grele. Cred că-i a treia sau a patra finală pierdută, mă refer la cupe. Dar ideea e că, la modul în care am pierdut-o, n-ai ce să zici.

Au fost două echipe bune. Nu a fost un spectacol al ocaziilor, a fost un meci echilibrat. Am mai jucat cu ei, tot la egalitate am terminat.

N-am ce să zic decât felicitări pentru colegi, pentru dăruire, astea-s momentele în viață și nu avem ce face. Vedem și la case mai mari, Simeone într-o săptămână a pierdut tot.

Suporterii au fost fabuloși, nu vreau să-i discreditez pe olteni, dar cred că ai noștri au fost mai gălăgioși. Le mulțumim, dar asta-i viața, n-avem ce face, mergem mai departe.

A fost ciudat, pentru că dacă luai Cupa, nici nu știai dacă să te bucuri, pentru că trebuia să o iei de la capăt și să începi recuperarea.

Cred că a fost o propagandă bună pentru fotbalul românesc. Mergem în Bănie, ăsta e mesajul meu. Mergem cu încredere acolo. Câteodată, discursurile mi se par forțate, să vorbești mereu”, a declarat Alexandru Chipciu, la flash-interviuri, potrivit digisport.ro.

