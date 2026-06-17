U Cluj, care va începe campania europeană împotriva lui Dinamo Kiev, o poate întâlni în cazul unei victorii cu formația din Ucraina, pe PAOK Salonic, echipa care se poate despărți curând de Răzvan Lucescu.

Gafa uriașă făcută de PAOK după ce a aflat că se poate duela cu U Cluj în Europa League

La doar câteva minute după tragerea la sorți, clubul din Grecia a făcut o gafă de proporții. Printr-o postare pe rețelele sociale, PAOK i-a anunțat pe fani care sunt cele două echipe din care se va decide adversara din turul doi preliminar.

Totuși, când a venit vorba despre formația antrenată de Cristiano Bergodi, grecii au atașat sigla rivalei din oraș, CFR Cluj.