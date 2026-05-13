Alex Chipciu a luat parte la conferința de presă premergătoare jocului cu Universitatea Craiova din finala Cupei României.

Alex Chipciu: ”Nici noi nu suntem nebuni, ne gândim la trofeele astea!”

Căpitanul ”Șepcilor Roșii” se așteaptă la un meci extrem de dificil împotriva oltenilor, însă le-a promis suporterilor clujeni că echipa va da totul pentru a aduce Cupa în Ardeal.

Chipciu s-a referit și la lupta la titlu și a anticipat că va fi o luptă până în ultima etapă pentru trofeul de campioană a României, acolo unde U Cluj o are adversară directă tot pe Universitatea Craiova.

”Craiova e tot un adversar puternic, data trecută am jucat cu Sepsi, care era un adversar puternic. Aș spune că noi suntem mai bine decât atunci, suntem apropiați de nivelul celor de la Craiova, cred că va fi un meci echilibrat, și în campionat a fost echilibrat, egalitate în meciurile disputate. Suntem pe primele locuri în campionat. De mult timp nu s-a mai întâmplat treaba asta, când echipele care se băteau la campionat se băteau și în finala Cupei, cred că e un motiv de mândrie pentru ambele echipe.

S-a schimbat foarte mult, am urcat, pentru un suporter U Cluj, săptămâna asta e cea mai fericită din viața lui de suporter. Nu mai trăiesc oamenii care au prins U Cluj pe primele două poziții în clasament. Ar putea fi cel mai important an din istoria clubului. Pe noi nu ne agață, ci din contră, ne entuziasmează, iar oamenii cu care ne întâlnim pe stradă ne transmit entuziasm, energie. Nu credeam când am venit la U Cluj că vom fi în situația de a juca finala Cupei și de a fi pe primele două poziții. Va fi un meci echilibrat, diferență mică. Toate scenariile sunt posibile într-un astfel de meci.

Miza e la fel pentru ambele echipe. E un trofeu foarte frumos și greu. Craiova ar avea presiune la campionat, pentru noi chiar nu e presiune, dar nici noi nu suntem nebuni, ne gândim la trofeele astea, nu spunem <<Hai să le dăm lor trofeele, că e presiune mare la ei>>. Ne dorim să ne luptăm pentru ele, să fim competitivi. Pot să promit suporterilor că în aceste meciuri ne vom vinde pielea foarte scump. Știm că Universitatea Craiova este o echipă foarte solidă, foarte puternică.

Le vrem pe amândouă, știm ce înseamnă Cupa României pentru suporteri. Nu sunt clișee, dacă primul meci e Cupa României, te gândești la Cupa României. Primul pas e meciul de mâine, apoi la campionat vom merge pe aceleași considerente”, a spus Alex Chipciu la conferința de presă.