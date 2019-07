Transferul carierei pentru Junior Moraes! Fotbalistul pentru care Becali s-a luptat in urma cu 10 ani merge in Serie A pe 5.000.000 euro!

Atacantul brazilian Junior Moraes (32 de ani), fotbalist care s-a remarcat in fotbalul romanesc la Gloria Bistrita, in urma cu 10 ani, are sanse mari sa joace la AS Roma!

Junior Moraes, atacant brazilian care a fost naturalizat de ucrainieni dupa ce a impresionat la Dinamo Kiev si Sahtior, are sanse mari sa ajunga la AS Roma. Presa italiana anunta ca suma de transfer a fost deja negociata la circa 5.000.000 euro. Moraes a fost cerut la Roma de noul antrenor Paulo Fonseca, cel care a ajuns pe Olimpico chiar de la Sahtior Donetsk.

In varsta de 32 de ani, Moraes a marcat 26 de goluri pentru Sahtior in ultimul sezon, fiind cel mai bun om de atac din campionatul Ucrainei.

Moraes a fost tinta FCSB-ului multa vreme

Junior Moraes a jucat in ultimii ani la TSKA Sofia, Metalurg Donetsk, Dinamo Kiev, Tianjin Quanjian si Sahtior Donetsk. El a venit in Europa in 2010, fiind adus de Gloria Bistrita. Atunci, el a impresionat in Liga 1 si a devenit o tinta pentru FCSB, dar Becali nu a reusit sa-l cumpere.

FCSB l-a mai vrut si pe cand acesta evolua la TSKA Sofia, dar pretul a fost considerat prea mare.