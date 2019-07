El va fi noul patron al lui Dinamo! Un afacerist trimis in judecata de DNA pentru spalare de bani va fi "boss" in Stefan cel Mare: "E un baiat in regula"

Ioan Andone sustine ca noul patron al lui Dinamo va fi Claudiu Florica.

Dinamo este pe cale sa fie preluata de un alt om de afaceri. Claudiu Florica are toate sansele sa devina "boss" in Stefan cel Mare, sustine Ioan Andone.

Potrivit lui Ioan Andone, jucator si antrenor cu trecut glorios la Dinamo, clubul din Stefan cel Mare va fi cedat de Ionut Negoita lui Claudiu Florica.

"Eu asa am auzit, ca Florica ia Dinamo. Nu stiu ce cauta, pe cuvantul meu de onoare. Nu stiu ce bani are, dar el e un baiat in regula", a spus Ioan Andone, potrivit Digi.

Andone a mai spus ca Ion Tiriac nu e interesat de Dinamo.



"Lui Tiriac nu ii trebuie Dinamo, el este prea calculat. El trebuie sa puna la Dinamo 20-30 de milioane, dar sa aiba garantia ca va castiga 100. Nu stiu daca o are", a mai spus acesta.

Cine este Claudiu Florica

Claudiu Florica este un om de afaceri care a mai incercat sa se implice in fotbal. El a negociat preluarea FC Arges, insa fara succes. El a detinut Regal Sport Bucuresti, care in 2019 a devenit ACS Centrul de performanta Rapid Bucuresti.

Florica a fost trimis in judecata de DNA in dosarul Microsoft alaturi de Dinu Pescariu, sub acuzatia de spalare de bani, dar a scapat de implicarea in acest dosar.