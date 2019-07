OFICIAL | O formatie din Premier League a realizat cel mai scump transfer din istoria clubului! Au dat peste 40 de milioane de euro pentru un super-atacant

Un club din Premier League a realizat cel mai scump transfer din istorie.

Newcastle United a spart banca in aceasta perioada de transferuri si l-a adus pe brazilianul Joelinton de la Hoffenheim. Suma de transfer se ridica la 42 de milioane de euro, iar atacantul in varsta de 22 de ani a semnat un contract pe 6 sezoane cu formatia care a terminat pe locul 13 in Premier League.

"Sunt foarte fericit sa ma aflu aici. Stiu ca s-a facut o investitie masiva pentru mine, iar asta vine cu o responsabilitate uriasa. Sunt foarte motivat si sper sa intorc aceasta incredere pe teren", au fost primele cuvinte ale lui Joelinton in tricoul lui Newcastle.

Joelinton a venit la Hoffenheim in 2016, de la Sport Recife din Brazilia, formatie la care si-a inceput cariera. 2,20 milioane de euro a platit Hoffenheim pentru a-l aduce, iar in acest moment atacantul este cotat la 35 de milioane de euro pe transfermarkt.com