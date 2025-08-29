Adversara din Europa League care a numit-o „Steaua” pe FCSB

FCSB a eliminat Aberdeen în play-off-ul Europa League, după 3-0 la București, iar campioana României s-a calificat în faza principală a celei de-a doua competiții continentale.

FCSB va juca în faza principală din Europa League împotriva lui: Feyenoord (H), GNK Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Steaua Roșie Belgrad (A), Young Boys Berna (H), FC Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A).

Una dintre adversarele „roș-albaștrilor” a numit-o „Steaua” pe FCSB, cel mai probabil din cauza confuziei create în ultimii ani.



Feyenoord a anunțat că va juca împotriva lui „FC Steaua”



Imediat după tragerea la sorți din Europa League, toate echipele au anunțat pe rețelele de socializare cei opt adversari pe care îi vor avea în faza ligii a competiției europene.

În cazul olandezilor, aceștia au anunțat că vor juca meciurile de acasă împotriva lui „Aston Villa, Celtic, Sturm Graz, Panathinaikos, Real Betis, Braga, Stuttgart și „FC Steaua”, făcând referire desigur la FCSB, echipa patronată de Gigi Becali.