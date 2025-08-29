În faza principală a competiției, campioana României se va duela cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie Belgrad (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare).

Reacția clubului Dinamo Zagreb după ce a aflat că va juca împotriva lui FCSB în Europa League

Croații de la Dinamo Zagreb au reacționat după tragerea la sorți Europa League și și-au prezentat adversarele din faza principală a competiției.

Când au ajuns la FCSB, cei de la Dinamo Zagreb au subliniat că echipa patronată de Gigi Becali a jucat în trecut sub titulatura de ”Steaua” și și-au amintit de duelurile din Cupa Cupelor și din preliminariile Champions League din 2001.

”Sezonul european al lui Dinamo, pe stadionul Maksimir, va fi animat de prezența lui Betis din Sevilla, Fenerbahçe din Turcia, FCSB din România și Celta Vigo din Spania, în timp ce alb-albaștrii vor face deplasări la Lille din Franța, Maccabi Tel Aviv, Midtjylland din Danemarca și Malmö din Suedia.

Astfel, pentru prima dată în istoria competițiilor europene, tragerea la sorți a adus echipa din Zagreb față în față cu Lille, Midtjylland și Celta. Există însă și cunoștințe mai vechi ale celor de la Dinamo.

În primăvara lui 2024, Dinamo a eliminat-o pe Betis în play-off-ul fazei eliminatorii din Conference League, a fost mai bună decât Fenerbahçe în grupele Europa League din toamna lui 2018, iar confruntarea cu Malmö din play-off-ul Ligii Campionilor din 2011 este memorabilă, Dinamo impunându-se în dublă manșă.

FCSB a jucat cândva sub numele de Steaua; Dinamo a avut câștig de cauză în turul al doilea al Cupei Cupelor în 1964, dar românii s-au impus în turul preliminar al Ligii Campionilor în 1993, când clubul din Maksimir a fost nevoit să joace la Ljubljana.

În 2001, Dinamo a remizat de două ori cu Maccabi în primul tur al Cupei UEFA, însă „galben-albaștrii” au mers mai departe datorită golurilor marcate în deplasare”, se arată pe site-ul oficial al clubului croat.

