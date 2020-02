22:00 Inter - Ludogorets, Arsenal - Olympiakos si Manchester United- Club Bruge, meciurile serii in Europa League | Keseru va juca la Milano fara spectatori! Salzburg - Frankfurt, AMANAT

17:12

Keseru, Moti si Dragos Grigore vor incerca sa rastoarne la Milano scorul din meciul tur cu Inter. Ludogorets a pierdut pe teren propriu cu 2-0. Partida din Italia se va juca fara spectatori din cauza coronavirusului.

Arsenal primeste vizita lui Olympiakos pe Emirates si va incerca sa consolideze rezultatul din Grecia. "Tunarii" s-au impus pe Karaiskakis cu 1-0.

Solskjaer are emotii in cursa calificarii cu Manchester United. "Diavolii" au remizat in Belgia cu Club Brugge, scor 1-1 si diseara vor avea nevoie de o victorie sau de o remiza alba pentru a se califica in optimi. Partida dintre Salzburg si Eintracht Frankfurt a fost amanata din cauza unei furtuni severe.