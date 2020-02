Braga - Rangers, LIVE 19:00 | Ianis Hagi se lupta pentru un loc in optimile Europa League! Romanul a reusit o dubla in meciul tur 

Din articol GOLURILE LUI IANIS DIN MECIUL TUR CU BRAGA

Urmarim si comentam impreuna Braga - Rangers pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si Facebook sport.ro.

Ianis Hagi merge in Portugalia pentru returul din Europa League cu Braga. Echipa pregatita de Steven Gerrard s-a impus in prima mansa cu 3-2 pe teren propriu. Ianis a fost cel mai bun om din teren in acel meci si a reusit o dubla.

Va fi al 8-lea meci al romanului pentru scotieni. 3 goluri si o pasa decisiva a reusit Ianis pana acum in tricoul lui Rangers.

Ianis este imprumutat de Glasgow pana in vara, iar pentru a-l transfera definitiv, echipa lui Steven Gerrard va trebui sa plateasca 5 milioane de euro in schimbul sau.

GOLURILE LUI IANIS DIN MECIUL TUR CU BRAGA

⚽️ RANGERS 1 - 2 Braga

????????‍♂️ Ianis Hagi

⌚️ 67'pic.twitter.com/ZOQB295jBf — Rangers Goals (@RangersGoaIs) February 21, 2020

⚽️ RANGERS 3 - 2 Braga

????????‍♂️ Ianis Hagi

⌚️ 82'pic.twitter.com/VzBGs5oBn4 — Rangers Goals (@RangersGoaIs) February 21, 2020