Fara Ter Stegen la Euro! Anuntul facut de portarul Barcelonei

Ter Stegen i-a dat o veste poarta lui Joachim Low. A anuntat ca nu va face parte din lotul Germaniei la Euro.

Invinsa de Celta Vigo, 1-2, Barcelona a pierdut orice sansa la un nou titlu in Spania. Echipa antrenata de Koeman este pe locul 3, la 7 puncte de Atletico si 5 puncte de Real, cu o singura etapa ramasa pana la final.

Pentru Marc-Andre ter Stegen, pierderea campionatului nu este singura veste proasta primita in ultimele 24 de ore. Portarul a suferit o interventie chirurgicala la genunchi si nu va putea participa la Euro.

Neamtul a postat un mesaj pe contul personal de Instagram in care isi exprima regretul ca nu isi va putea reprezenta tara la Campionatul European.

"Sunt dezamagit din cauza infrangerii de ieri si ca nu mai avem nicio sansa sa castigam La Liga. Dupa un start complicat de sezon, am aratat ca avem caracter si 19 meciuri am fost neinvinsi, dar nu am putut mentine aceasta forma.

Am decis impreuna cu echipa medicala a clublui sa fac o interventie complementara la genunchi. Sunt trist ca voi rata EURO 2020 cu Germania.



Pentru prima data in multi ani, voi fi un fan din fata televizorului pentru tara mea. Sper sa castigam!

Dupa vacanta de vara, cand ne vom intoarce pe stadion, sper sa pot juca in fata fanilor. Imi este dor!

Va multumesc pentru sustinerea aratata in acest sezon dificil. Fiti sanatosi!", a scris Marc-Andre ter Stegen pe contul sau de Instagram.