Genial! :)) Cererea inedita pe care a primit-o Ter Stegen in trafic! Ce a putut sa ii ceara o femeie si cum a reactionat

Fotbalistul Barcelonei a avut parte de un eveniment neasteptat in trafic.

De multe ori viata sportivilor din afara terenului poate fi foarte amuzanta, acestia fiind pusi in ipostaze de a dreptul hilare in anumite momente. Asa s-a intamplat si cu portarul Barcelonei, Marc Andre Ter-Stegen, cand se afla in trafic prin oras, iar o femeie l-a recunoscut ca fiind jucator al echipei.

Pana aici, totul normal, insa ce a urmat a fost de-a dreptul amuzant. Doamna l-a rugat pe Ter-Stegen sa ii dedice un gol nepotului, probabil fan al formatiei, nestiind insa ca jucatorul este portar si nu a inscris vreodata pentru Barcelona si, probabil, nu o va face toata cariera, decat doar daca va fi lasat sa execute vreodata vreun penalty, lucru insa greu de crezut.



Un alt om care a filmat momentul i-a spus amuzat femeii ca "Ter-Steven", asa cum il striga aceasta, este portar, deci, nu are cum sa marcheze si sa-i dedice vreun gol cuiva.