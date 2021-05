Ce i-a spus Ter Stegen lui Suarez dupa ce atacantul a cerut penalty dupa un duel cu portarul! Imaginile care nu s-au vazut la TV 

Barcelona si Atletico Madrid au remizat, sambata dupa-amiaza, scor 0-0, in a 35-a etapa din La Liga.

Acesta a fost primul meci disputat de Luis Suarez impotriva Barcelonei dupa transferul la Atletico Madrid. In prima repriza, fotbalistul ajuns in careul lui Ter Stegen a cerut o lovitura de la 11 metri, dupa ce goalkeeper-ul catalanilor l-a lovit in timp ce incerca sa respinga mingea.

Dupa ce Suarez a cazut pe gazon plangandu-se, Ter Stegen a reactionat, cerandu-i sa nu faca asta, respectiv sa nu astepte un penalty gratuit.

"Hei, Luis! Nu asa!" i-a strigat portarul, incercand sa-l convinga sa se ridice. Suarez i-a raspuns simplu, cerandu-i sa stea deoparte: "Ramai acolo, campionule!"

De altfel, atacantul lui Atletico Madrid a fost vazut purtand mai multe conversatii scurte cu fostii sai coechipieri.