Arsenal il doreste pe unul dintre cei mai buni mijlocasi din Premier League! "Conducatorul de joc" de la Leicester, pe lista lui Arteta

"Tunarii" ar putea face o super afacere in aceasta vara.

Arsenal i-a pierdut in aceasta vara pe Dani Ceballos si Martin Odegaard, fotbalisti care s-au intors la clubului care i-a imprumutat ”tunarilor”, Real Madrid. Gruparea antrenata de Mikel Arteta cauta solutii in zona mediana si este foarte aproape sa-l transfere pe tanarul Sambi Lokonga, pentru aproape 20 de milioane de euro.

In acelasi timp insa, Mikel Arteta mai are un alt obiectiv pentru mijlocul terenului. Unul mult mai scump si cu mult mai cunoscut. Este vorba despre James Maddison de la Leicester City. Maddison este principala tinta a lui Arsenal pentru zona mediana, anunta Daily Star, cotidian care explica insa ca transferul mijlocasului ofensiv nu va fi deloc unul facil pentru ”Tunari”.



In varsta de 24 de ani, Maddison este cotat la 55 de milioane de euro si joaca la Leicester din 2018. International englez din 2019, James Maddison a fost o buna parte a sezonului trecut accidentat. In cei trei ani in tricoul lui Leicester a marcat 27 de goluri in 118 meciuri, fiind unul dintre cei mai buni jucatori ai formatiei antrenate de Brendan Rodgers. Transferul sau o poate costa pe Arsenal peste 60 de milioane de euro, in conditiile in care jucatorul ar vrea sa plece.