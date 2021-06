Dani Alves, convocat la nationala olimpica a Braziliei, la 38 de ani! Neymar, odihnit! Jucatori de la Arsenal, Lyon sau Ajax pentru formatia "carioca"

Favorita la castigarea medaliei de aur la Jocurile Olimpice, Brazilia si-a anuntat lotul cu care incearca sa se tina de previziuni.

Competitia la care va participa si nationala U23 a Romaniei are mai multe formatii puternice, care au experienta in prezenta la Olimpiada de fotbal, printre care se numara si reprezentativa Braziliei, castigatoare a medaliei de aur in urma cu 5 ani.

Atunci, Neymar stralucea si iesea MVP-ul turneului, insa, de data aceasta, fotbalistul lui PSG nu a fost chemat, fiind odihnit, mai ales ca in aceasta luna participa cu Brazilia si la Copa America, pe care spera sa o castige, fiind campioana en-titre.

Un nume suprinzator apare insa in lotul nationalei "carioca", mai exact, Dani Alves, fostul fundas al Barcelonei, Juventus sau PSG, ajuns la 38 de ani si jucand pentru Sao Paolo, in campionatul intern. Pe langa fostul star al catalnilor, au mai fost chemati mai multi fotbalisti cunoscuti, precum Antony (Ajax), Bruno Guimaraes (Lyon) sau Gabriel (Arsenal).



Lotul complet al Braziliei pentru Olimpiada:

Portari: Santos (Athletico PR), Brenno (Gremio)

Fundasi: Dani Alves (Sao Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras) Guilherme Arana (Atletico), Nino (Fluminense), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Diego Carlos (Sevilla)

Mijlocasi: Douglas Luiz (Aston Villa), B. Guimaraes (Olympique Lyon), Matheus Henrique (Gremio), Gerson (Flamengo), Claudinho (Red Bull Braga)

Atacanti: Malcom (FC Zenit), Antony (Ajax), Paulinho (Bayer Leverkusen), Matheus Cunha (Hertha Berlin), Pedro (Flamengo)