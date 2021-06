Un miliardar suedez ofera 2.3 miliarde de euro pentru Arsenal! Cel mai important om din muzica mondiala e fan inrait al "tunarilor"  

Oferta de 2.1 miliarde de euro a lui Daniel Ek a fost declinata de familia Kroenke, actualii proprietari, dar suedezul nu se da batut.

Miliardarul suedez Daniel Ek, CEO al aplicatiei de muzica Spotify, pregateste o oferta imbunatatita pentru achizitionarea clubului Arsenal FC, dupa ce familia americana Kroenke, care detine pachetul majoritar de actiuni, a refuzat precedenta propunere, de 2.1 miliarde de euro (1.8 miliarde de lire sterline). Actualii proprietari sunt contestati de fanii echipei pentru lipsa de viziune si de rezultate, asa ca ar putea accepta oferta de 2.3 miliarde de euro (2 miliarde de lire sterline), atat cat e dispus sa ofere antreprenorul scandinav in perioada imediat urmatoare.

Ek a spus ca va oferi un pachet consistent de actiuni si locuri in Consiliul de Administratie pentru reprezentantii fanilor, iar preluarea sa se bucura de sprijinul lui Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira si Arsene Wenger, legende ale clubului londonez.

Stan Kroenke (73 ani) are o avere estimata la 10 miliarde de dolari, in timp ce sotia sa, Ann Walton Kroenke, este fiica lui Bud Walton, co-fondatorul lantului de magazine Walmart, unul dintre cele mai mari din SUA. Familia mai desfasoara afaceri in sectoarele turistic, imobiliar, agricol si financiar si detine cluburile Arsenal FC (fotbal), Arsenal Women FC (fotbal feminin), Los Angeles Rams (fotbal american), Denver Nuggets (baschet), Colorado Avalanche (hochei pe gheata), Colorado Rapids (fotbal), Colorado Mammoth (lacrosse), Los Angeles Gladiators (eSports) si Los Angeles Guerrillas (Call of Duty League).

Daniel Ek (38 ani) este CEO si co-fondator al Spotify, cea mai populara aplicatie online de muzica, care are 180 de milioane de abonati in 178 de tari si teritorii, 6.500 de angajati si are o valoare de piata de 50 miliarde de euro. Suedezul are o avere estimata la 3.7 miliarde de euro si detine pachete de actiuni la unele dintre cele mai importante companii din lume si in start-up-uri promitatoare. Spune ca tine cu Arsenal de la varsta de 8 ani si este considerat de presa "cel mai important om din industria muzicala din intreaga lume".

In acest moment, cele mai valoroase cluburi de fotbal din lume sunt considerate Real Madrid (3.3 miliarde euro), FC Barcelona (3.2 miliarde euro) si Manchester United (3.1 miliarde euro).

Arsenal Londra, infiintat in 1886, este considerat unul dintre cele mai importante din cluburi de fotbal din Anglia si din lume. Echipa joaca pe Emirates Stadium (60.700 locuri, inaugurat in 2006) si in palmaresul sau se gasesc 13 titluri de campioana in First League/ Premier League, 14 Cupa Angliei, 2 Cupa Ligii, 16 Supercupa Angliei, cate un trofeul Cupa Cupelor si Cupa Oraselor Targuri, dar si o finala Champions League si doua de Europa League. Se estimeaza ca Arsenal are peste 80 de milioane de fani in intreaga lume.

Printre fanii sai celebrii se numara Regina Elizabeth a II-a, Printul Harry, jucatorul de snooker Ronnie O’Sullivan, cantaretii Mick Jagger (Rolling Stones), Roger Daltrey (The Who), David Gilmour (Pink Floyd), Jay-Z si Dido, scriitorul Nick Hornby, jurnalistul Piers Morgan, atletul Mo Farah, actorii Colin Firth, Matt Damon, David Soul, Idris Elba sau Kevin Costner.