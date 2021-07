Arsenal pregateste un super-transfer! Manuel Locatelli a fost ofertat de clubul londonez

Manuel Locatelli ar putea ajunge in Premier League.

Fotbalistul italian a fost deja ofertat de Arsenal Londra, conform Sky Sports. De altfel, Giovanni Carnevali, CEO-ul lui Sassuolo, a confirmat discutia, mentonand ca si Juventus este interesata de el.

"Juventus il vrea pe fotbalist, iar noi avem o relatie speciala cu gruparea torineza. Juventus este singurul club italian cu care am vorbit despre Locatelli. Saptamana trecuta ne-am intalnit cu Federico Cherubini (directorul lui Juventus). Este adevadat ca sunt interesate si alte cluburi din strainatate. Arsenal a inaintat o oferta pentru Manuel Locatelli", a spus Carnevali, pentru sursa citata.

Locatelli a strans 34 de meciuri pentru Sassuolo, avand in cont patru goluri si trei pase decisive. In varsta de 23 de ani, Manuel a adunat 13 meciuri si 3 goluri pentru echipa nationala a Italiei, dintre care doua la Campionatul European, ambele in duelul cu Elvetia din grupe.

Arsenal nu a reusit inca sa faca vreun transfer in aceasta vara. Pe lista de achizitii a lui Arteta mai sunt Ben White, de la Brighton, si Nuno Tavares, de la Benfica.