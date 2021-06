Thierry Henry, ca pe vremea in care juca la Arsenal si Barcelona! De Bruyne si Lukaku au ramas masca

Cu mai bine de 500 de goluri si pase decisive marcate in cariera, dublul castigator al Ghetei de Aur a aratat la antrenamente ca inca nu si-a pierdut indemanarea. A executat perfect o serie de lovituri libere, iar Lukaku si De Bruyne au recunoscut fair play ca talentul francezului nu s-a diminuat, chiar la 10 ani dupa retragere.

Thierry Henry’s still got it ????

…and Lukaku and KDB know it ????

(????: @BelRedDevils)pic.twitter.com/rcUXTtDW9O