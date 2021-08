Florin Cîțu chiar a fost fotbalist! Unde a jucat premierul României și cu ce rezultate

Politicianul este fan Universitatea Craiova și a evoluat timp de trei sezoane ca atacant și mijlocaș stânga.

Florin Cîțu a fost filmat de mai multe ori jucând fotbal, în vizitele sale la școlile din țară, ultima dată schimbând pase cu elevii de la Liceul Teologic Ortodox "Nicolae Steinhardt" din Satu Mare, în urmă cu câteva zile. El a învățat la Grinnell College, din statul Iowa, între 1992 și 1996, când și-a luat licența în Economie - Matematică, beneficiind de NAFSA Scholarship. Pe când învăța să devină economist, el era și unul dintre titularii echipei de fotbal a "Pionierilor".

"Am jucat fotbal în echipa universității, a colegiului. Deci tot timpul eram la școală, muncă, antrenament de dimineață până seara. Așa am văzut America am primii ani, cu echipa de fotbal. Eram mijlocaș stânga sau atacant", a povestit premierul.

CÂȚU, PRINTRE CEI MAI BUNI JUCĂTORI AI "PIONERILOR" DIN IOWA

Pe site-ul colegiului american apare că politicianul a evoluat pentru divizia sportivă, Pioneeer Athletics, cu date statistice pentru anii 1993 și 1994, când a jucat în 34 de meciuri, a înscris 7 goluri și a dat 3 assisturi. În cele două sezoane, echipa lui a câștigat de fiecare dată sezonul regulat al Midwest Conference, apoi a participat și s-a impus în MWC Tournament.

Deși nu există informații detaliate pe site-ul universității despre meciurile jucate în 1995, el este trecut printre evidențiații sezonului, alături de Neil Goodspeed (actual director și senior partner la firma de publicitate Carmichael Lynch), Chad Stewart (partener la firma de avocatură Ballard Spahr LLP Minnesota), Barrett Thomas (decan și profesor de economie la Iowa Tippie College of Business) și Ryan McGary (avocat, consilier la compania Life Time - Healthy Way of Life).

Altă sursă arată că echipa sa a ajuns în finala MWC Tournament în acel an, cu Cîțu printre marcatorii din semifinală, dar a pierdut ultimul act cu 4-2, în fața lui Lake Forest College.

A ABSOLVIT ACEEAȘI UNIVERSITATE CA GARY COOPER ȘI HERBIE HANCOCK!

Echipele universității evoluează în campionatele NCAA Division III, rezervate unităților de învățământ care au ales să nu ofere burse sportive pentru studenți, așa că aceste competiții sunt de o valoare mai slabă decât cele din Division I și Division II, unde sportivii sunt atrași cu proiecte finanțate cu zeci de milioane de dolari și sunt în atenția cluburilor profesioniste.

Înființată în 1846, universitatea din Grinnell, Iowa, deține active de 2.1 miliarde de dolari și un campus întins pe 50 de hectare. Printre absolvenții celebri ai universității se află Gary Cooper (actor, câștigător Oscar), Robert Noyce (co-fondator al companiei Intel), Herbie Hancock (cântăreț de jazz, câștigător Grammy), Thomas Cech (chimist, câștigător Nobel 1989) și Peter Coyote (actor, regizor, scenarist).

A FOST FAN CHIMIA RM. VÂLCEA, ACUM ȚINE CU CRAIOVA

Născut la Rm. Vâlcea, Cîțu a ținut în copilărie cu Chimia Rm. Vâlcea, câștigătoare a Cupei României în 1973, la care au evoluat Zoltan Crișan, Paul Cazan, Costică Donose, Ionel Augustin, Aurel Beldeanu, Gheorghe Tătaru, Ion Haidu, Florin Cheran sau Marcel Pigulea. Începând cu anii '80, politicianul a devenit fan înrăit al Universității Craiova. În ultimii ani, el a fost prezent la mai multe meciuri ale CSU Craiova, printre care si finala Cupei Romaniei din 2021, câștigată de olteni cu 3-2, după prelungiri, în fața Astrei Giurgiu.

PREMIERUL A STUDIAT LA UN LICEUL INDUSTRIAL, LA O UNIVERSITATE PRIVATĂ, DAR ȘI ÎN SUA ȘI GERMANIA

De-a lungul timpului, Florin Cîțu a urmat Liceu Industrial Energetic (Industrial nr.3) Râmnicu Vâlcea și Universitatea Româno-Americană din București, apoi a studiat în SUA, la Grinnell College Iowa (1992-1996 / Licență în Economie-Matematică), Iowa Sate University (1997-1999 / Master) și Iowa State University (1999-2002 / Program doctoral completat, fără disertație), și în Germania, la Center for Financial Studies din Frankfurt (2003 / curs postuniversitar).

POLITICIANUl, ÎN CENTRUL UNUI SCANDAL, DUPĂ CE S-A AFLAT CĂ FUSESE ARESTAT ÎN SUA

Florin Cîțu, care se află în campanie electorală pentru funcția de președinte al PNL, s-a trezit în centrul unui scandal mediatic, după ce presa a aflat că a stat la închisoare în SUA, lucru netransmis de acesta în anii precedenți. El a fost prins de polițiștii din orașul Ames, în care se află Iowa State University, unde urma programul doctoral, conducând sub influenţa băuturilor alcoolice, pe 3 decembrie 2000. Câteva luni mai târziu, 26 martie 2001, a fost condamnat la două zile de închisoare și 1.000 de dolari amendă, pentru comiterea infracțiunii probate de organele de ordine ;i necontestate de politician.

"Acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului și am plătit o amendă foarte mare. Eu am condus, a fost o greșeală, am plătit foarte scump. A trebuit să-mi vând și mașina și am mers un an de zile pe jos. Nu e ceva cu care să te mândrești", a mai declarat Cîțu.

Sursa foto - @florinVcitu / grinnell.edu