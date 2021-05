Ireal! O sportiva din Franta a primit un cec in valoare de 2 euro pentru un turneu jucat la Praga: cum a fost posibil | "Multumesc Federatiei Internationale pentru cafeaua gratis!"

Unei sportive din Franta i-a cazut fata cand a vazut suma pe care o primeste in urma participarii la un turneu de calibru W25.

Situatie incredibila in circuitul ITF. Sara Cakarevic din Franta, numarul 410 WTA a primit un cec in valoare de 2 euro si 25 de eurocenti in urma participarii la competitia W25 de la Praga.

"Multumesc Federatiei Internationale de Tenis pentru cafeaua oferita gratuit," a scris pe ton ironic sportiva frantuzoaica in varsta de 24 de ani prin intermediul retelelor sociale. Avand in vedere costul deplasarii, este de la sine inteles ca Sara Cakarevic a iesit in pierdere financiara participand la acest turneu.

Just wanted to thank @ITFTennis @ITFprocircuit

I wish I was joking pic.twitter.com/VLL2EaYPf0 — Sara Čakarević (@CakarevicSara) May 3, 2021

Sara Cakarevic a pierdut in primul tur al calificarilor intrecerii din capitala Cehiei, dotate cu premii totale in valoare de $25,000. Infrangerea a survenit in fata numarului 291 mondial, iar din suma totala cuvenita Sarei, anume 45 de euro, taxa de intrare de 36 de euro si alte impozite au facut ca suma totala de plata a ITF pentru Cakarevic sa ajunga la doar 2 euro si 25 de eurocenti, o suma echivalenta cu 11 lei romanesti.

Pentru aceasta suma pe care sportiva din Franta o considera ridicola pe buna dreptate, Sara a jucat trei seturi impotriva Paulei Ormaechea, pierzand 7-5, 3-6, 8-10.