Esports Kings revine în această primăvară cu cea de-a patra ediție, consolidându-și statutul de cel mai amplu circuit de esports din România. Cu sute de echipe și peste 1200 de jucători din întreaga țară care sunt așteptați să participle la turneu, Esports Kings aduce laolaltă comunitatea locală de gaming într-un format care transformă pasiunea pentru jocuri video într-o experiență competitivă.

144 de echipe de Counter-Strike 2, formate din 720 de jucători, și alți 576 de competitori în Brawl Stars vor lua parte la un circuit național care continuă să crească de la an la an. Ce a început ca o serie de turnee locale a evoluat într-o adevărată caravană esports, care conectează generații diferite de jucători în jurul a două titluri definitorii: Counter-Strike 2, un reper al gaming-ului competitiv, și Brawl Stars, unul dintre cele mai dinamice jocuri din zona mobile.

Cu premii în valoare de 7500 de euro, mizele sunt importante, însă adevărata atracție rămâne comunitatea care se formează în jurul competiției. Esports Kings creează un spațiu în care jucătorii, fanii și creatorii de conținut se întâlnesc și transformă gaming-ul într-o experiență live, dinamică.

Înscrierile pentru ediția din 2026 sunt deschise pe site-ul www.esportskings.ro. Jucătorii pot forma echipe pentru Counter-Strike 2 sau se pot înscrie individual pentru competiția de Brawl Stars.

Startul Esports Kings are loc pe 30 aprilie, la București, în Mega Mall, parte din grupul NEPI Rockcastle, și va ajunge pe parcursul lunii mai în 10 centre comerciale din țară aparținând aceluiași dezvoltator. Pentru prima oară, evenimentul ajunge la Piatra Neamț.

Turneele se vor desfășura în mai multe orașe din țară, printre care Ploiești, Craiova, Timișoara și Constanța, aducând competiția mai aproape de comunitățile locale de gameri. Traseul va culmina cu marea finală de la Brăila Mall, pe 6 și 7 iunie, unde cele mai bune echipe de Counter-Strike și cei mai buni jucători de Brawl Stars se vor înfrunta pentru titlul Esports Kings 2026.

“De la an la an, vedem cum nivelul competiției crește, jucătorii devin tot mai buni, iar interesul comunităților locale pentru acest tip de evenimente este din ce în ce mai mare. În acest context, centrele comerciale devin spații în care se descoperă talent și se construiesc comunități în jurul pasiunii pentru gaming. Pentru noi, acest proiect este dovada că, prin consecvență și investiție în experiențe relevante, putem crea evenimente care aduc oamenii împreună în centrele NEPI cu ajutorul gaming-ului, o cultură în plină dezvoltare în România.”, a declarat Roxana Baias, Group Head of Marketing, NEPI Rockcastle.

Programul complet al circuitului din toată țara

30 aprilie - București, Mega Mall București, ora 17:00

3 mai - Ploiești, Shopping City Ploiești, ora 14:00

7 mai - Craiova, Promenada Craiova, ora 17:00

10 mai - Târgu Mureș, Shopping City Târgu Mureș, ora 14:00

14 mai - Satu Mare, Shopping City Satu Mare, ora 17:00

17 mai - Timișoara, Shopping City Timișoara, ora 14:00

21 mai - Râmnicu Vâlcea, Shopping City Râmnicu Vâlcea, ora 17:00

24 mai - Constanța, City Park Constanța, ora 14:00

28 mai - Piatra Neamț, Shopping City Piatra Neamț, ora 17:00

6-7 iunie - Brăila, Brăila Mall, ora 14:00

În plus, evenimentul aduce în fața fanilor unii din cei mai cunoscuți creatori de conținut din gamingul românesc. Theo Zeciu, Jaxi, imoGen, xSlayder, AndreiRO, Best Noris și Mădălin Adrian se vor întâlni cu fanii lor pe tot parcursul circuitului, oferind sesiuni de poze și autografe.

Programul meet&greet:

30 aprilie - București, Mega Mall București: Jaxi, xSlayder

3 mai - Ploiești, Shopping City Ploiești: xSlayder, AndreiRO

7 mai - Craiova, Promenada Craiova: xSlayder, imoGen

10 mai - Târgu Mureș, Shopping City Târgu Mureș: Mădălin Adrian, Best Noris, AndreiRO

14 mai - Satu Mare, Shopping City Satu Mare: Mădălin Adrian, Best Noris, AndreiRO

17 mai - Timișoara, Shopping City Timișoara: Mădălin Adrian, Theo Zeciu

21 mai - Râmnicu Vâlcea, Shopping City Râmnicu Vâlcea: Mădălin Adrian, Jaxi

24 mai - Constanța, City Park Constanța: xSlayder, Jaxi

28 mai - Piatra Neamț, Shopping City Piatra Neamț: Theo Zeciu, imoGen, Best Noris

6-7 iunie - Brăila, Brăila Mall: Mădălin Adrian, imoGen

Edițiile anterioare Esports Kings au demonstrat interesul în creștere pentru evenimentele din zona esports. În 2025, peste 18500 de spectatori au participat la circuit, în cele 10 locații în care s-a desfășurat competiția.

Esports Kings 2026 este organizat de NEPI Rockcastle, powered by Old Spice, connected by Orange și susținut de JD Sports, KFC, BCR, Aqua Carpatica, PRO Arena și Voyo.

Esports Kings este un eveniment semnat de DBO și Nexus Gaming.

Despre NEPI Rockcastle

NEPI Rockcastle este al treilea cel mai mare proprietar de centre comerciale listat la bursă din Europa, raportat la valoarea portofoliului, și cel mai mare proprietar, dezvoltator și operator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est. Portofoliul său de peste 8 miliarde de euro cuprinde 60 de proprietăți situate în opt țări din regiune. Compania este lider de piață în România și Polonia (cele mai mari două piețe din portofoliul NEPI Rockcastle) și deține centre comerciale în Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Croația, Republica Cehă și Lituania.

NEPI Rockcastle își accelerează dezvoltarea printr-un program investițional de 795 milioane de euro, completat de achiziții strategice. În 2024, NEPI Rockcastle a finalizat achizițiile Magnolia Park (Wroclaw) și Silesia City Center (Katowice) ambele în Polonia, în valoare totală de aproximativ 760 milioane euro.

NEPI Rockcastle beneficiază de două avantaje strategice cheie - portofoliul său unic de spații de retail din Europa Centrală și de Est, creat în ultimii 18 ani, și echipa de peste 690 de specialiști cu un know-how unic în domeniu.

Pentru mai multe informații, vizitați www.nepirockcastle.com