Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului Champions League, a învins-o pe Bayern Munchen cu 5-4 marţi seara, pe ''Parc des Princes'', într-un meci foarte spectaculos din prima manşă a semifinalelor.

Bayern a deschis scorul, apoi PSG a condus cu 5-2, bavarezii marcând ultimele două goluri ale uneia dintre cele mai frumoase partide din această fază a competiţiei.

Khvicha Kvaratskhelia (24 și 56), Joao Neves (33) şi Ousmane Dembele (45+5 - din penalty și 58), au înscris pentru parizieni, în timp ce golurile oaspeţilor au fost reuşite de Harry Kane (17 - din penalty), Michael Olise (41), Dayot Upamecano (65) şi Luis Diaz (68).

Di Canio despre PSG - Bayern 5-4

Intervievat de Repubblica, fostul atacant italian Paoli Di Canio (ex-Lazio, Juventus Torino, Napoli, AC Milan, Celtic, West Ham) a oferit poate cea mai plastică descriere a partidei de pe ”Parc des Princes”:

”A fost ca Godzilla împotriva lui King Kong. Două creaturi puternice și agile, care s-au luptat fără menajamente, cu răsturnări de situație continue. Bayern părea terminată la 5-2, dar și-a revenit și merita egalul”.

Întrebat cine a fost jucătorul meciului, Di Canio a răspuns în același stil:

”Toți! Dembele ratează cu latul și apoi înscrie, Kane vede totul cu cinci-șase ochi, Kvara lasă urme, Olise pare că dansează și apoi te doboară. Cât de buni sunt!”.

Iar în final a ironizat fotbalul italian: ”Noi ne credem magii apărării, apoi Bayern înscrie 10 goluri în două meciuri cu Atalanta, PSG îi bagă 5 lui Inter. Suntem doar invidioși”.

Di Canio a șocat în direct la TV și și-a spart capul

În această lună, Paolo Di Canio și-a spart capul în direct, în timpul unei emisiuni de la TV. Cunoscut drept un tip care impresionează și la capitolul declarații, Di Canio e unul dintre preferații televiziunilor din Italia și din Anglia. Ultima dată antrenor la Sunderland, Di Canio (57 de ani) se afla la TV Sky Sport News când a șocat pe toată lumea!

Fostul fotbalist de la Juventus, Milan si Lazio, Di Canio a șocat in direct la TV si si-a spart capul. Di Canio are 57 de ani si nu si-a putut stapâni emoțiile în emisiunea din Italia. A lovit masa de mai multe ori, înainte să-și dea seama că și-a spart capul.

În studio se afla și marele Fabio Capello.