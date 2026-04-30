Turneul Final București din Liga Liceelor Playerfy 2026 a oferit miercuri una dintre cele mai intense zile de până acum. Cu aproximativ 3.000 de spectatori prezenți la Sala Polivalentă, cu galerii în continuă mișcare, tensiune la fiecare meci și multe dueluri decisive pentru calificare, ultima zi a fazei grupelor a transformat competiția într-un adevărat spectacol.

Atmosfera din sală a fost din nou la înălțime. Galeriile au fost la inaltime, liceele au fost susținute vocal de colegi, profesori și parinti, iar fiecare gol, fiecare intervenție importantă și fiecare rezultat a fost trăit la intensitate maximă. Bucureștiul confirmă încă o dată că găzduiește cel mai puternic moment al sezonului din Liga Liceelor Playerfy.

A fost o zi plină de meciuri decisive, în care calculele calificării au ținut în priză jucători, bănci tehnice și suporteri până la final. La capătul celor opt partide, s-au aflat cele 8 echipe calificate în faza eliminatorie.

Rezultatele zilei:

• Spiru Haret - Petru Maior 0-2

• Matei Basarab - Nicolae Kretzulescu 4-2

• CTF Mihai I - Aurel Vlaicu 4-7

• Mihai Eminescu - Cervantes 0-1

• Goethe - Doamna Chiajna 2-5

• Liceul Economic Nr. 1 - George Coșbuc 11-1

• Xenopol - Tudor Vianu 1-0

• Dimitrie Bolintineanu - Cantemir Vodă 4-0

Ziua a adus din nou scoruri spectaculoase și rezultate care au ridicat sala în picioare. Aurel Vlaicu a câștigat cu 7-4 duelul cu CTF Mihai I, Liceul Economic Nr. 1 a reușit cel mai categoric succes al zilei, 11-1 cu George Coșbuc, iar Xenopol s-a impus la limită, 1-0, în fața celor de la Tudor Vianu, într-un meci cu miză uriașă.

De asemenea, Matei Basarab și-a asigurat prezența mai departe după victoria cu 4-2 în fața celor de la Nicolae Kretzulescu, în timp ce Cervantes a obținut un succes important, 1-0 cu Mihai Eminescu. Doamna Chiajna, Petru Maior și Dimitrie Bolintineanu au completat lista echipelor care merg în faza următoare, după o zi în care fiecare meci a contat.

După trei zile de grupe, turneul intră acum în faza decisivă, cea în care nu mai există calcule, ci doar meciuri eliminatorii și lupta directă pentru trofeu.

Programul fazei finale:

• 10:00 - Matei Basarab - Cervantes

• 10:50 - Liceul Economic Nr. 1 - Dimitrie Bolintineanu

• 11:40 - Aurel Vlaicu - Petru Maior

• 12:30 - Xenopol - Doamna Chiajna

Semifinale

• 13:20 - Semifinala 1

• 14:10 - Semifinala 2

Finale

• 15:10 - Finala mică

• 16:00 - Finala mare

Turneul Final București va decide campioana Capitalei și ultima echipă calificată în Final Four-ul național, care va avea loc luni, 11 mai, de la ora 13:00, la Sala Dinamo. Acolo se vor întâlni cele patru campioane ale ediției, în lupta pentru titlul național din Liga Liceelor Playerfy 2026.

Jucătorii continuă să fie urmăriți și evaluați în Playerfy App, iar rezultatele și clasamentele pot fi urmărite live atât pe site-ul oficial al competiției, cât și în platforma Playerfy.

Rezultatele live:

Playerfy:

Liga Liceelor Playerfy 2026 este organizată de Federația Română de Fotbal și Asociația EDIT, în parteneriat cu Playerfy App, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării. Partenerii media ai proiectului sunt VOYO și PRO TV, iar sponsorii ediției 2026 sunt Decathlon, Motorola, Bucovina, Kapital și SIXT Always YES.