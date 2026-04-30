Ce surpriză! Marius Niculae, primire spectaculoasă la Sporting: „Bine ai revenit acasă"

Alexandru Hațieganu
Marius Niculae a revenit la Lisabona, iar oficialii lui Sporting i-au făcut o primire spectaculoasă.

Fostul atacant de la Dinamo a revenit pe Estadio Jose Alvalade, la meciul cu Tondela din campionat, scor 2-2, din runda 31 a campionatului din Portugalia.

Marius Niculae a fost întâmpinat de președintele lui Sporting, Frederico Nuno Faro Varandas, și a avut parte de o surpriză plăcută.

Marius Niculae, surpriză după ce a venit la Sporting

„Săgeata” a jucat la Sporting în perioada 2001 - 2005 și este unul dintre foștii jucători importanți ai formației din Portugalia.

Astfel că, Marius Niculae a fost întâmpinat cum se cuvine la Lisabona și primit un tricou al lui Sporting cu numărul „7” și cu numele său pe spate.

Formația de aflată pe poziția a treia în campionatul Portugaliei a postat o poză cu Marius Niculae și președintele clubului, ținând tricoul cu numele fostului atacant în mână.

„O prezență specială pe Alvalade: Marius Niculae. Bine ai revenit acasă”, a scris Sporting, pe Instagram.

Marius Niculae a petrecut patru ani la formația din Lisabona, pentru care a marcat 20 de goluri și a oferit opt pase decisive în 76 de meciuri.

„Săgeta” a fost transferat de portughezi de la Dinamo în schimbul sumei de 5,6 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Trasnfermarkt.com.

Bolojan: Exemplu de ce înseamnă să îţi baţi joc de banul public nefăcând investiţii - Hidroelectrica. A preferat profiturile
Bolojan: Exemplu de ce înseamnă să îţi baţi joc de banul public nefăcând investiţii - Hidroelectrica. A preferat profiturile
ARTICOLE PE SUBIECT
Marius Niculae surprinde înainte de Kosovo - Turcia: „E un vis”
Marius Niculae surprinde înainte de Kosovo - Turcia: „E un vis”
Marius Niculae, verdict în lupta la titlu! FCSB, exclusă: ”Nu mi-e milă! Nici lor nu le-a fost când Dinamo s-a dus în Liga 2”
Marius Niculae, verdict în lupta la titlu! FCSB, exclusă: ”Nu mi-e milă! Nici lor nu le-a fost când Dinamo s-a dus în Liga 2”
Fotbalistul care l-a cucerit pe Marius Niculae: ”Mă bucur mult pentru el, să se păstreze și pentru meciul cu Turcia”
Fotbalistul care l-a cucerit pe Marius Niculae: ”Mă bucur mult pentru el, să se păstreze și pentru meciul cu Turcia”
ULTIMELE STIRI
Așa a ajuns Chivu antrenor la Inter! Dezvăluirea făcută de Simone Inzaghi, la aproape un an de la plecare
Așa a ajuns Chivu antrenor la Inter! Dezvăluirea făcută de Simone Inzaghi, la aproape un an de la plecare
Prima jucătoare de tenis care a pozat în Playboy divorțează: pozele fierbinți ale fostei sportivei
Prima jucătoare de tenis care a pozat în Playboy divorțează: pozele fierbinți ale fostei sportivei
Neînvinsă și fără gol primit în preliminarii, Moldova a ratat calificarea la EURO!
Neînvinsă și fără gol primit în preliminarii, Moldova a ratat calificarea la EURO!
A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid
A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid
Revine Adrian Șut la FCSB?! Lucian Filip a spus-o clar: „Am vorbit”
Revine Adrian Șut la FCSB?! Lucian Filip a spus-o clar: „Am vorbit”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Daniel Bîrligea își vinde mașina! Ce sumă cere atacantul FCSB-ului

Daniel Bîrligea își vinde mașina! Ce sumă cere atacantul FCSB-ului



Recomandarile redactiei
Așa a ajuns Chivu antrenor la Inter! Dezvăluirea făcută de Simone Inzaghi, la aproape un an de la plecare
Așa a ajuns Chivu antrenor la Inter! Dezvăluirea făcută de Simone Inzaghi, la aproape un an de la plecare
A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid
A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid
Revine Adrian Șut la FCSB?! Lucian Filip a spus-o clar: „Am vorbit”
Revine Adrian Șut la FCSB?! Lucian Filip a spus-o clar: „Am vorbit”
Neînvinsă și fără gol primit în preliminarii, Moldova a ratat calificarea la EURO!
Neînvinsă și fără gol primit în preliminarii, Moldova a ratat calificarea la EURO!
Prima jucătoare de tenis care a pozat în Playboy divorțează: pozele fierbinți ale fostei sportivei
Prima jucătoare de tenis care a pozat în Playboy divorțează: pozele fierbinți ale fostei sportivei
Alte subiecte de interes
"Du-te și culcă-te, că mi-e somn!". Ce făcea Cristiano Ronaldo în primul an în care a fost coleg cu Marius Niculae
"Du-te și culcă-te, că mi-e somn!". Ce făcea Cristiano Ronaldo în primul an în care a fost coleg cu Marius Niculae
Viorel Moldovan dezvăluie planul de succes pentru Rapid! Ținte îndrăznețe și schimbări majore în Giulești
Viorel Moldovan dezvăluie planul de succes pentru Rapid! Ținte îndrăznețe și schimbări majore în Giulești
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Panică la Juventus - Sporting. Lui Szczesny i s-a făcut rău și a părăsit terenul în lacrimi
Panică la Juventus - Sporting. Lui Szczesny i s-a făcut rău și a părăsit terenul în lacrimi
Marius Niculae și-a găsit urmașul: "Va fi un fotbalist foarte bun! Are 17 ani și poate juca fără probleme în România"
Marius Niculae și-a găsit urmașul: "Va fi un fotbalist foarte bun! Are 17 ani și poate juca fără probleme în România"
CITESTE SI
Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

stirileprotv Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

