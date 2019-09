Tocmai a dat Becali o SUPER LOVITURA?! L-a transferat GRATIS pe pustiul care viseaza sa fie MESSI DE LA FCSB!!! Ce a facut in primul meci

Stelistii au descoperit un nou jucator in meciul cu Metaloglobus din Cupa Romaniei!

Pustiul Adrian Nita (16 ani) a prins 20 de minute in teren. Nita i-a luat locul lui Morutan in minutul 73. N-a avut nevoie de prea mult timp pentru a se face remarcat. Dupa numai cateva faze, Nita a recuperat din picioarele unui adversar, a intrat in careu si i-a pasat perfect lui Gnohere, care a ratat desi era singur cu toata poarta goala in fata!

A fost prima aparitie a lui Nita intr-un meci oficial pentru FCSB. Atacantul mai fusese rezerva de doua ori in Liga 1, cu Botosani, in acest sezon, si cu Viitorul, campionatul trecut.

Adrian Nita e un produs al Academiei FCSB. Pustiul a fost luat in doua cantonamente cu echipa mare, atat la inceputul anului, cat si in aceasta vara, la Brasov.

Nita e international de juniori. In weekend, s-a remarcat in victoria clara a FCSB U19 contra Stelei, 8-1. Nita a dat un gol si a contribuit decisiv la alte 4 (3 assisturi si un penalty obtinut).

"A fost un derby, ne-am unit ca sa-i batem. Ati vazut ce situatie e acum intre cele doua cluburi... Sa nu mai spuna nimic acum, 8-1! Incerc sa joc cat mai bine, stilul meu e spectaculos. M-au ajutat mult cantonamentele cu echipa mare, am fost bagat in seama. Pintilii m-a ajutat mult, ne intelegem foarte bine, la fel si cu Morutan. Messi e modelul meu. Cateodata imi ies lucrurile pe care le face si el, incerc sa il copiez pe cat posibil, ma uit la filmutele. Sper sa fiu la echipa mare in cel mai scurt timp posibil, dar mai am de lucru pentru asta", a spus Nita pentru PRO TV.