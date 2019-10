Prima reactie a lui Vlad dupa ce a dus-o pe FCSB in sferturi: "Sunt criticat, dar o iau de la capat! E foarte usor sa critici, dar cand esti acolo 'pe verde' e mai greu!"

Andrei Vlad a fost eroul FCSB in partida cu U Cluj si practic si-a calificat echipa de unul singur in sferturile Cupei Romaniei. Chiar daca Hora a marcat unicul gol al confruntarii, Vlad a fost cel care a iesit in evidenta prin 6 interventii providentiale.

Vlad spune ca nu este afectat de critici si spune ca incearca sa isi faca treaba cat mai bine atunci cand i se ofera sansa sa joace.

"A fost un meci frumos in mare parte. Suntem fericiti ca am trecut mai departe. Ei nu aveau nicio presiune. Ne bazam pe Cupa, daca ar fi castigat ei era foarte rau pentru noi. E treaba mea sa apar. Sunt criticat, dar o iau de la capat, revin. Sunt bune criticile. E foarte usor sa critici, dar cand esti acolo 'pe verde' e mai greu. Imi doresc in primul rand sa fiu sanatos, si abia apoi cand intru pe teren sa imi fac treaba cat mai bine", a declarat Andrei Vlad la finalul meciului.