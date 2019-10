Singurul jucator care avea curajul sa-i dea replica lui Gigi: "Becali nu spunea nimic, pentru ca de multe ori el avea dreptate" Dezvaluiri din vestiarul FCSB

Geraldo Alves, fost jucator la FCSB, a povestit cum traia momentele in care Gigi Becali intra in vestiar.

Alves, ajuns la 38 de ani, a declarat ca Ciprian Tatarusanu era singurul fotbalist care ii tinea piept patronului in momentele in care acesta venea in vestiar pentru a discuta cu jucatorii.



"Cateodata el poate sa dea niste declaratii de care trebuie sa tinem cont, dar altele cred ca sunt o diversiune. Nu am fost niciodata afectat. Aici lumea se bazeaza pe declaratiile dansului. In alte tari, declaratiile sunt ale criticilor de fotbal, fosti fotbalisti. Ei chiar stiu fotbal. El vede meciul, isi spune parerea ai are tot dreptul, dar un fost fotbalist, de exemplu, are ochiul format.



Eu le-am spus jucatorilor ca astea se intamplă oriunde, dar aici macar vi se spun lucrurile in fata. El chiar venea la noi si ne spunea in fata. Vorbea, toata lumea asculta. Numai Tatarusanu se ridica si vorbea. Nu e vorba de tupeu, ci de caracter. Spunea ce gandea si mie imi placea foarte mult. El vorbea frumos cu dansul, ii spunea parerea ca jucator. Becali nu spunea nimic, asculta, pentru ca de multe ori Tata avea dreptate", a declarat Geraldo Alves pentru GazetaSporturilor.

Geraldo Alves a jucat pentru FCSB in perioada 2010-2012 si a castigat o Cupa a Romaniei. Alves a mai evoluat apoi pentru Petrolul si Astra in Liga 1.