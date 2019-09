GOL dupa mai bine de un an! Cosmarul lui Morutan s-a incheiat, pustiul FCSB-ului a reusit sa sparga gheata la primul meci dupa accidentare. De cand nu marcase

Din articol De cand nu mai marcase Morutan

Olimpiu Morutan a deschis scorul in meciul cu Metaloglobus, din Cupa Romaniei.

Olimpiu Morutan (20 de ani) a revenit in echipa FCSB-ului dupa o lunga perioada de absenta. El a fost titularizat de Bogdan Arges Vintila in partida cu Metaloglobus, din Cupa Romaniei, si a rasplatit increderea antrenorului cu un gol. Acesta a deschis scorul in minutul 14.

Olimpiu Morutan a punctat cu un sut din marginea careului, fara sperante pentru Gavrilas.

De cand nu mai marcase Morutan

Olimpiu Morutan a ajuns la a patra reusita in tricoul FCSB-ului. El a mai marcat de 3 ori in 2018. Toate golurile au fost marcate in august anul trecut.

Pe 5 august 2018, Morutan marca un gol intr-un FCSB 4-0 Poli Iasi. Sapte zile mai tarziu, acesta puncta si intr-un Gaz Metan 1-3 FCSB. Morutan a mai marcat in in preliminariile Europa League pentru FCSB. Pe 2 august 2018 el a dat un gol in FCSB 4-0 Rudar Velenje.