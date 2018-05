Mangia, sezon DE VIS la Craiova: "Nu e miracol, ceva asemanator! Am in sfarsit medalia de aur la gat" VIDEO

Devis Mangia a adus prima Cupa dupa 25 de ani la Craiova in primul sezon.

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Italianul e fericit. A castigat primul trofeu din cariera la Craiova.

"Suntem cu adevarat fericit. Am reusit sa terminam pe podium dupa 20 de ani, Cupa dupa 25 de ani. Nu e miracol, dar e ceva asemanator.

Cand am venit in Romania mi s-a spus ca numele meu Devis inseamna ceva de vis. Am inceput sa ma gandesc ca este ceva de vis atunci cand ne-am calificat in finala Cupei si am obtinut un loc de cupa europeana.

Am avut doua finale in cariera mea, prima a fost de argint, mi-am zis ca azi trebuie sa fie de aur.

Felicit pe toata lumea, am varsat doua sticle de sampanie pe mine, nu cred ca e foarte placut sa stai langa mine.

In sfarsit, am aur la gat.

Le multumesc suporterilor pentru ca sunt langa mine, foarte multi oameni au venit pe stadion, le multumesc", a spus Devis Mangia la Ora exacta in sport.