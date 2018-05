Mangia, BAIE DE SAMPANIE cu jucatorii! Gustavo a vorbit in romana: "Ma simt putin oltean, nu dorm doua zile!" VIDEO

Oltenii au dat startul la petrecere. Craiova a castigat Cupa dupa 25 de ani!

Craiova s-a impus cu Hermannstadt pe National Arena cu 2-0, goluri Gustavo si Mitrita. Dupa 2 ani la Craiova, Gustavo vorbeste romana si spune ca se simte oltean.



"Asta mi-a dat fratele meu, sunt foarte bucuros, am castigat Cupa. Sunt foarte fericit ca am reusit dupa 25 de ani sa aducem o Cupa la Criaova. Craiova merita foarte mult. Si orasul si toata lumea merita", a spus Gustavo.

Brazilianul s-a intrerupt. Mangia era udat cu sampanie de colegii sai.

"Asta e spiritul Craiovei si va asta seara, maine, sarbatorim, meritam sa sarbatorim.

Ma duc marti dimineata in Brazilia, nu cred ca dorm pana atunci. Nu stiu ce facem. Glumesc, am emotii mari, sunt fericit, orasul asta merita! Daca vin 30.000 de oameni la Bucuresti.

Dupa 2 ani la Craiova trebuie sa ma simt putin oltean. Mananc praz, tot. Am incercat deja. Am talent, nu stiu daca baietii vor, dar eu daca prind o chitara cant putin pentru toti. E un vis frumos, azi cred ca ramane in capul tuturor, orasul Craiova, dupa 25 de ani meritam asta", a mai spus Guastavo.