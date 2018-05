Fericire MAXIMA pentru olteni! Baluta nu mai vrea sa plece dupa castigarea Cupei: "Trebuie sa ne propunem mai mult!"

Craiova a castigat Cupa dupa 2-0 cu Hermannstadt in finala de pe National Arena.

Alex Baluta a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren si e fericit. Nu era nascut atunci cand Craiova castiga ultima data Cupa Romaniei, acum 25 de ani.



"Sunt fericit ca am castigat acest trofeu, e munca noastra si cred ca meritam. E prima finala din cariera mea si pentru multi colegi. Ne-a iesit jocul, am avut rabdare si pana la urma am deschis scorul. Puteam sa marcam mai mult, dar pana la urma conteaza ca am reusit sa castigam Cupa. E un sezon bun, reusit, ne-am atins obiectivele propuse. Poate in campionat s-ar fi putut mai mult, dar de acum sa ne propunem mai mult.

Fanii sunt de apreciat, a fost o atmosfera de nedescris, ne-am simtit ca acasa la Bucuresti. Sunt de apreciat si cei de la Sibiu ca au venit in numar mare. Le multumim fanilor, noi le-am multumit cu acest trofeu. Nu sunt suparat ca nu am marcat, am dat o pasa de gol, e ca si cum as fi inscris un gol.

Nu am vorbit despre plecare, antrenorul nu vrea sa plec ci sa raman si sa luptam pentru trofee cu acelasi nucleu. Ce va fi la vara vom vedea", a spus Baluta la Ora exacta in sport.