Pelici, dupa ratarea trofeului: "Ne pare rau pentru ca am simtit ca se putea!" Unde a pierdut Hermannstadt finala

Gustavo si Mitrita au marcat golurile echipei lui Mangia. Hermannstadt a incheiat un sezon fabulos. Echipa din liga a doua a promovat la finalul acestei stagiuni si a ajuns sa joace finala Cupei Romaniei pe Arena Nationala dupa ce a eliminat pe parcurs 4 echipe de Liga 1.

Alexandru Pelici, antrenorul sibienilor, ramane cu un gust amar dupa aceasta infrangere din finala: "Am simtit ca se poate mai mult!"

"S-a sfarsit acum. Am inceput curajos ambele reprize, dar am facut doua greseli pe care Craiova le-a speculat. Au jucatori care pot face acest lucru. Felicitari Craiovei. Trebuie sa ne intarim, am simtit pe pielea noastra ce inseamna Liga 1. Am jucat cu echipe din Liga 1 in Cupa. Imi felicit jucatorii, greselile sunt omenesti. Ne-au lipsit solutiile in ultimii 25 de metri. Craiova a avut maturitate, a stiut sa gestioneze meciul. Stiam ce joaca Craiova, dar nu aveam ce sa facem. Trebuia sa iesim la joc. Ramanem cu satisfactia ca am ajuns pana aici, dar in acelasi timp ne pare rau pentru ca am simtit ca se putea mai mult", a declarat Alexandru Pelici pentru ProTV.