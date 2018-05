Mitrita, omul finalei: "De asta am venit la Craiova, sa castig un trofeu!" Reactia dupa banner-ul afisat in tribune: "S-a ajuns prea departe!" :)

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Mitrita este unul dintre eroii Craiovei si nu doar pentru ca a marcat un gol in finala cu Hermannstadt. Mitrita a reusit un sezon fantastic in tricoul Craiovei, iar mai multe cluburi din Europa se intereseaza de el.

Mitrita, desemnat cel mai bun jucator al finalei, nu se gandeste insa la un eventual transfer. "De asta am venit la Craiova, sa castig un trofeu".

"Ma bucur foate mult pentru ca am castigat un trofeu dupa 25 de ani. Am castigat acest trofeu pentru suporteri, pentru intregul oras, au fost mereu langa noi. Presiunea a fost pe noi. Pentru asta am venit la Craiova, sa castiga un trofeu. S-a ajuns prea departe cu acel banner. Nu cred ca se va mai naste prea curand un jucator cum a fost domnul Hagi", a declarat Alexandru Mitrita.