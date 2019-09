OFICIAL | Dupa Ianis Hagi si Dragus, inca un roman s-a transferat in Belgia! A fost prezentat odata cu Habib Habibou!

Un alt jucator roman a ajuns in campionatul Belgiei.

Vlad Mitrea (18 ani) a ajuns in Belgia, la KSC Lokeren, din postura de jucator liber de contract. Tanarul fotbalist a fost crescut de Dinamo, iar acesta a ramas fara echipa din luna iulie a acestui an. Echipa la care evolua, Inter Milano, a decis sa nu ii mai prelungeasca contractul acestui, astfel ca a ramas liber de contract. Mitrea are prezente si in nationala U17 si U18.

In aceeasi zi in care romanul Mitrea a fost prezentat, clubul din Belgia l-a prezentat si pe Habib Habibou (32 de ani), jucator care a jucat la Steaua in 2008.