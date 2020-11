Prima pentru jucatorii lui Dinamo daca trec de Viitorul in Cupa Romaniei! Ce suma de bani au strans suporterii 

Dinamo joaca sambata, de la ora 20:45, impotriva celor de la FC Viitorul, intr-un meci din 16-imile de finala ale Cupei Romaniei.

Suporterii le-au promis jucatorilor ca le vor da o prima in cazul in care vor reusi sa castige meciul din weekend. Aceasta ar fi o premiera in acest sezon la Dinamo, in conditiile in care clubul este intr-o situatie financiara extrem de precara, fotbalistii neprimindu-si mai multe salarii.

Fanii au adunat aproximativ 14.500 de euro din vanzarea de bilete virtuale la meciul cu FC Viitorul, acestia bani urmand a fi impartiti fotbalistilor. Suma pe care vor ajunge sa o incaseze fiecare din ei nu va fi prea mare, insa va reprezenta un ajutor binevenit. Jucatorii s-au plans ca nu mai au bani nici de chirie, promisiunile spaniolilor cu privire la bani nefiind respectate.

Suporterii-actionari din programul DDB s-au oferit sa achite mai multe datorii ale clubului, insa au pus si cateva conditii. Fanii cer demiterea lui Dorin Serdean si a oamenilor lui, dar si sa primeasca 31% din actiunile clubului.

Astazi oficialii din Stefan cel Mare trebuie sa le ofere un raspuns suporterilor, care ar putea ajunge sa detina 51% dintre actiuni in cazul in care oferta le va fi acceptata.