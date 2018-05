FCSB - Dinamo, finala Cupei U19, duminica, PROX | Micii dinamovisti promit spectacol: Bratu a trimis jucatori de la echipa mare!

Pustii de la FCSB vor avea viata grea in finala Cupei sub 19 ani. Bratu trimite jucatori de la prima echipa! Marele derby al juniorilor e duminica seara de la 5 la PRO X!

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Ricardo Grigore a dat primul sau gol in Liga 1 si va juca impotriva micilor stelisti - in finala cupei pentru jucatori sub 19 ani. El e mare cat poarta si poarta ghetele lui Hagi de la ultimul mondial!



"Toti din Generatia de Aur joaca in ele si acum!"



La Dinamo joaca si urmasul lui Lewandowski.

"Am atitudinea si ambitia lui. Sper sa ajung macar jumatate din Lewandowski"



Dinamovistii s-a antrenat cu mingii de Champions League pentru batalia de FCSB, care e duminica de la ora 17 la PRO X.