GALERIE FOTO Show de zile mari la pauza finalei Spania - Argentina cu Madonna, Shakira și Justin Bieber! Două legende din fotbal și-au făcut apariția

Show de zile mari la pauza finalei Spania - Argentina cu Madonna, Shakira și Justin Bieber! Două legende din fotbal și-au făcut apariția CM 2026
SPORT.RO
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Prima repriză din Spania - Argentina s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar spectacolul din teren va continua după show-ul de la pauză.

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Cupa MondialaShakiraMadonnaCM 2026SpaniaArgentina
Din articol

Deși este atipic pentru fotbalul european ca la pauza meciurilor să se organizeze mini-concerte, acest lucru este foarte popular în Statele Unite ale Americii.

Madonna, Shakira și Justin Bieber au făcut show la pauza finalei Spania - Argentina

  • Show cupa mondiala 24
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Nici finala Cupei Mondiale nu a făcut excepție. Madonna a dat startul show-ului de la pauza finalei, iar ”regina muzicii pop” a fost însoțită de legendarii brazilieni Ronaldo și Ronaldinho.

Apoi, scena a fost ”capturată” de Justin Bieber, care a interpretat o melodie acustică. Show-ul a continuat cu formația de K-Pop, BTS și a fost încheiat de Shakira, care a interpretat piesa ”Dai Dai”.

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