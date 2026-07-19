Deși este atipic pentru fotbalul european ca la pauza meciurilor să se organizeze mini-concerte, acest lucru este foarte popular în Statele Unite ale Americii.

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Nici finala Cupei Mondiale nu a făcut excepție. Madonna a dat startul show-ului de la pauza finalei, iar ”regina muzicii pop” a fost însoțită de legendarii brazilieni Ronaldo și Ronaldinho.

Apoi, scena a fost ”capturată” de Justin Bieber, care a interpretat o melodie acustică. Show-ul a continuat cu formația de K-Pop, BTS și a fost încheiat de Shakira, care a interpretat piesa ”Dai Dai”.