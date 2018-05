CSA Steaua si Academia Rapid incep lupta pentru promovare! 18:30 Rapid - FC Tricolor; 21:00 Steaua - Dinamo

16:19 Academia Rapid si CSA Steaua se bat pentru promovarea in liga a treia. Azi, de la 18:30, Academia Rapid se dueleaza cu FC Tricolor, de la 18:30. Giulestenii au castigat sezonul regulat si pornesc in playoff cu 3 puncte in clasament.



De la 21:00, Steaua si Dinamo se dueleaza pe stadionul Giulesti. Noua echipa a Armatei are de recuperat un punct fata de Rapid in clasament, insa contesta dreptul de promovare al giulestenilor.



Partidele sunt considerate de risc maxim! Galeriile de la Rapid, Steaua si Dinamo se vor intersecta in aceasta seara in Giulesti.



PROGRAM PLAYOFF LIGA 4



Etapa 1, vineri, 25 mai 2018, stadion Giulesti

Rapid – FC Tricolor - ora 18:30

Steaua – Dinamo - ora 21:00



Etapa a 2-a, miercuri, 30 mai 2018, stadion Giulesti

Steaua – FC Tricolor - ora 18:30

Rapid – Dinamo - ora 21:00



Etapa a 3-a, 3 iunie 2018

Dinamo – FC Tricolor



Rapid – Steaua, 20:30

Data si ora oficiala pentru meciurile din ultima etapa urmeaza sa fie stabilite ulterior.



Echipa care va castiga play-off-ul va juca barajul de promovare in Liga 3 cu Singureni sau cu Arges Mihailesti, cele doua echipe cu sanse sa castige in Giurgiu. Primul joc va avea loc in deplasare, iar returul la Bucuresti.





Clasamentul play-off-ului din Liga 4 (seria Bucuresti)

1. Rapid - 3 puncte;

2. Steaua - 2 puncte;

3. Dinamo - 1 punct;

4. FC Tricolor - 0 puncte.



Rapid si Steaua vor juca si in finala Cupei Romaniei, faza pe Bucuresti, pe 9 iunie, pe stadionul Dinamo.