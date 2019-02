Becali, FACUT PRAF dupa egalul de la Calarasi! "Nu-l judecati pe Teja! S-a ajuns aici de la branza" :)

FCSB a facut egal cu Dunarea Calarasi, 1-1, in deplasare.

Dupa meci, reactiile au fost diverse. Gigi Becali a cedat din nou si si-a facut praf toti jucatorii.

Totusi, reactia patronului este criticata de Cornel Dinu, care sustine ca FCSB a ajuns in situatia de acum din cauza lui Becali, despre care spune ca nu are nimic de-a face cu fotbalul.

"Ce pretentii sa avem noi de la FCSB cand bietul proprietar provine, ca foarte multi oameni din fotbalul nostru, din niste reusiti discutabili ai momentului. Pai inainte de 90, el vindea doua kilograme de branza in piata, cu doi poli. Acum s-a gasit peste noapte mare specialist si investitor in fotbal. Nu-l judecati pe Teja. Aici este un chilipir al baiatului acesta din Pipera. Ii place si lui fotbalul si se exerseaza cu echipa asta care are totusi o traditie de oameni competenti. S-a ajuns la acest zero de la branza. E dramaic. El, saracul, incearca si el. Il are consilier pe Lutu care stie mai mult decat toti. Se supara azi, isi ia oitele si pleaca", a rabufnit Cornel Dinu la DigiSport.

